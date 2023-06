Mouvement social : une simple majorité suffit

Le 8 juin, le Parlement doit examiner une proposition de loi du groupe LIOT qui demande d’annuler l’âge du départ à la retraite à 64 ans et de revenir à la situation antérieure. Le texte réclame également une « conférence de financement du système de retraite » pour ne pas pénaliser les seuls actifs.



Nous savons que le gouvernement est sur la défensive car une majorité simple est suffisante pour faire adopter la proposition de loi; ce qui aurait pour résultat de remettre sur le tapis toute la question de la retraite.



Mardi 6 juin, un mouvement social est organisé pour faire pression contre le gouvernement et pour soutenir les parlementaires à voter le texte. A La Réunion, 2 manifestations sont prévues à Saint Denis et à Saint Pierre.



Le Parti communiste Réunionnais invite la population réunionnaise à participer largement à ces 2 événements sociaux. Il est encore possible de faire reculer le gouvernement.



Bureau de presse du PCR.