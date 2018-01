Mouvement social dans la pénitentiaire : Débrayage ce jeudi à Domenjod, blocages au Port et à St-Pierre

Les syndicats de la pénitentiaire amplifient leur mouvement. Après la prison de Domenjod hier , les grévistes ont décidé de bloquer ce jeudi les prisons du Port et de Saint-Pierre.Un débrayage de 30 minutes a eu lieu ce matin à la prison de Domenjod avec une prise de parole des trois représentants FO-UFAP-CGTR, avant la prise de service des agents.En revanche, les prisons du Port et de Saint-Pierre ont choisi un mode opératoire différent : les protestataires ont choisi de bloquer totalement ces centres pénitentiaires."Nous sommes toujours dans l'attente des retours des négociations qui ont eu lieu hier et reprendront aujourd'hui avec le secrétaire de cabinet de la ministre de la Justice. En fonction des retours que nous allons avoir, le mouvement ne faiblira tant que nous n'aurons pas de retour positif du ministère", explique Vincent Pardoux, du syndicat FO.Pour rappel, les surveillants réclament une évolution statutaire, une revalorisation salariale (un surveillant pénitentiaire débute à 1300 euros par mois, tandis que les syndicats en réclament 1800 à 2000) et plus de sécurité dans les prisons françaises.--