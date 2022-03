Mouvement social chez les psychologues : Une manifestation prévue ce jeudi

"Le SNP appelle à une coordination avec l’ensemble des organisations de psychologues sur la base d’une défense de l’identité de psychologue, d’un refus d’un dispositif peu en accord avec le Code de Déontologie, de la réouverture de négociations sur d’autres bases que la sous-tarification et la prescription-adressage, pour un accueil direct".



Fin septembre dernier, le Président de la République avait annoncé le remboursement par la Sécurité Sociale de consultations de psychologues. Une prise en charge sous certaines conditions dont la prescription médicale et la consultation faite par un des psychologues partenaires du dispositif donc référencés sur le site monpsy.sante.gouv.fr.



Une "régression de l’ autonomie professionnelle dans de nombreuses institutions, en particulier médico-psychologiques et médico-sociales", s’insurge le syndicat. "Par ailleurs, il faut s’attendre à ce que le dispositif de remboursement soit plutôt investi par des populations non précaires". Les tarifs de remboursement sont également jugés insuffisants, paupérisant davantage les psychologues professionnels.



"Depuis les années 60, les psychologues interviennent, avec compétence, auprès des personnes vulnérables présentant des troubles graves de la personnalité, des troubles psychiatriques, des états de souffrance majeurs en raison de situations de violences, de traumatismes, des ruptures de vie", rappelle le SNP.



Pour faire entendre leurs revendications, une manifestation est prévue ce jeudi à 10H devant la préfecture de Saint-Denis.