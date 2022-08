A la Une . Mouvement de grogne à la prison de Saint-Pierre : "Faites-nous une vraie prison"

À l’appel du syndicat UFAP-UNSa justice, les surveillants de la maison d’arrêt de Saint-Pierre ont lancé un mouvement de grogne. Ils dénoncent les travaux lancés il y a quelques semaines qui compliquent leurs missions et qui ne servent que de "cache-misère" à une structure inadaptée. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 30 Août 2022 à 14:59

Les surveillants de la maison d’arrêt de Saint-Pierre ont lancé un mouvement de grève ce mardi à l’appel du syndicat UFAP-UNSa. Ils dénoncent les travaux de sécurisation lancés il y a quelques mois et qui ne répondent pas aux problématiques qu’ils rencontrent. Pire, ces travaux les gênent au quotidien pour assurer la sécurité de tous.



"Ce que souhaite UFAP-UNSa en premier lieu, c’est un nouvel établissement dans le sud pour rénover un parc pénitencier qui est désuet à La Réunion. Sauf qu’à côté de ça, on nous a vendu du rêve avec une rénovation de l’établissement. On avait déjà du mal à croire qu’on pouvait faire du neuf avec du vieux. Sauf que les travaux ne sont pas aboutis. On veut nous forcer à ouvrir un quartier qui n’est pas abouti", explique Alexandre Vissouvanadin, le secrétaire général UFAP-UNSa justice Réunion-Mayotte.



Le représentant syndical souligne que cette situation va "forcer les agents à travailler dans des conditions sécuritaires minimales. On est la dernière roue du carrosse. Dans les DOM comme en métropole. Cette fois on dit stop."



Ils exigent une rallonge budgétaire pour finir l’installation des douches en cellule et des filets anti-projection. "Soit ils nous font la prison comme ils nous l’ont vendue, soit le premier souhait : faites-nous une vraie prison, faites-nous une vraie structure qui puisse accueillir à taille humaine le nombre de détenus condamnés sur l’île de La Réunion."



Les agents pénitenciers ayant un statut juridique particulier, ils ne peuvent réellement faire grève. Les surveillants viennent donc sur leur temps libre afin de soutenir le mouvement. Les agents de Saint-Pierre évoquent la possibilité d’appeler en renfort leurs collègues des autres établissements pour peser sur leur demande.





