Mouvement de grève sur la plaque "Les eaux vives": La direction réagit

Ce mardi 10 juillet, 9% des postiers de la plaque "Les eaux vives" sont en grève. Ce mouvement fait suite à un préavis déposé par l'organisation syndicale CGTR pour l’ensemble du personnel de la plaque "Les eaux vives" comprenant les plateformes de distribution (PDC) de Sainte-Marie, Saint-André, Salazie et Saint-Benoit.



Des réunions de concertations ont eu lieu les 6 et 9 juillet. Lors de ces réunions, la direction de la plaque a apporté des réponses aux demandes des représentants de l'organisation syndicale. Un projet de protocole de sortie de grève a été proposé, auquel les représentants de l'organisation syndicale n'ont pas donné suite.



La direction de la plaque reste disponible pour rencontrer les représentants de l'organisation syndicale, si la demande en est faite, pour trouver ensemble une sortie de conflit. Avec la mise en place de nouvelle organisation à la PDC de Saint-Benoit, La Poste s'adapte à l'évolution de son environnement et de son trafic Courrier.



Depuis 2010, date de la dernière réorganisation, la « sacoche du facteur » a connu une évolution ; baisse de 23 % du Courrier, stagnation du Colis, augmentation des petits paquets internationaux. Le développement de nouveaux services tel que « veiller sur mes parents », ou de nouveaux métiers comme « facteur guichetier » est donc nécessaire pour conforter l’emploi des postiers.



En termes de conditions de travail, ce projet apporte de nombreuses avancées en termes d’équité, de réduction de la pénibilité, d’adaptation de poste pour les personnes présentant certaines restrictions d’aptitudes. Ce projet de réorganisation a été lancé depuis octobre 2010, en co-construction avec les représentants du personnel et a été soumis à la consultation des postiers concernés.



La Poste met tout en œuvre pour assurer la continuité de service afin que les perturbations soient les plus faibles possibles pour l’ensemble de ses clients, particuliers comme entreprises :

- Les collectes et remises sont assurées,

- Les Boites aux Lettres sont relevées,

- Le Carré Entreprises fonctionne normalement,

- Les clients destinataires de colis sont contactés afin qu’ils puissent retirer leurs colis au Carré Entreprises.



La distribution du courrier est assurée normalement sur les plateformes de Sainte-Marie, Saint-André, Salazie. Tous les bureaux de poste sont ouverts.