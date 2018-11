La grande Une Mouvement de grève dans l'Education ce lundi La journée de lundi s’annonce déjà comme un véritable casse-tête pour les parents d’élève. Suite à un préavis national dans l’éducation, les personnels des écoles se mobilisent pour dire non à la suppression de postes à la rentrée 2019. >Une toute petite partie des revendications...

Les personnels de l'Éducation nationale seront en grève ce lundi contre “les suppressions de postes”, “la régionalisation de l’Éducation nationale” et “la modification du système de retraite”, des fonctionnaires.

La journée nationale de grève organisée ce 12 novembre entend mobiliser au maximum en prévision - déjà - de la rentrée 2019-2020. Au plan national, c’est 4500 suppressions de postes dans la fonction publique, dont 2650 dans l’Éducation, que craignent les syndicats. Sur le plan local, c’est l’intersyndicale FSU, SGEN-CFDT, UNSA qui relaye cette inquiétude en appelant à suivre le mouvement. En ligne de mire de la fronde : la loi Blanquer dont les applications seront opérationnelles dès la rentrée 2019 et qui signe la fin de l’école nationale publique telle que nous la connaissons, laissent entendre les syndicats.

"La fin du mouvement sur barèmes et l’utilisation de critères objectifs, le recrutement sur profil, la fin du statut de stagiaire, l’ouverture obligatoire de l’instruction à 3 ans sans réflexion préalable sur ses implications, avec surcoût pour les mairies qui devront transférer une partie de leurs financements vers le privé car tout ne sera pas financé par l’Etat, l'accueil des élèves handicapés, la fin de la rémunération fixe sur grilles, adossée au point d’indice et la multiplication de la paye au mérite ou encore la suppression des postes administratifs, d’enseignants dans le second degré et dans le premier degré font que 800 postes sont à trouver pour les 24000 élèves qui devront être scolarisés", sont autant de revendications que relayent les syndicats à La Réunion. Des municipalités ont d’ores et déjà fait savoir que les services rendus en école primaire risquent d’être impactés. Cela concernera aussi, pour certaines villes, le service de restauration scolaire. Zinfos974 Lu 2673 fois