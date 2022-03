A la Une . Mouvement de grève à la Région : Huguette Bello appelle à "un dialogue respectueux et apaisé"

Suite au mouvement de grève entamé vendredi dernier par des employés de la collectivité régionale, Huguette Bello annonce programmer une rencontre avec les organisations syndicales avant la fin du mois. La présidente de région regrette toutefois l’instrumentalisation du mouvement par des acteurs extérieurs. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 13 Mars 2022 à 11:59

Le communiqué:

La nouvelle mandature du Conseil régional fonde son action sur des principes. Le dialogue avec les organisations syndicales doit se faire dans la clarté, la transparence et le respect mutuel.



Depuis sa prise de fonction, la présidente du Conseil régional a reçu individuellement l’ensemble des syndicats représentés au sein de la collectivité. Des réunions ont également eu lieu avec l’élue déléguée et les services.



Suite à l’appel à la grève lancé par une partie de l’intersyndicale, celle ci a été invitée à une réunion avec les élues déléguées, en présence de la Direction Générale des Services et la Direction des Ressources Humaines, le mercredi 9 mars 2022. Les représentants de l’intersyndicale ont décliné cette invitation.



Par courriel en date du 11 mars 2022, la présidente Huguette Bello a invité à l’ensemble des organisations syndicales à une réunion d’échanges programmée avant la fin du mois , afin de répondre aux préoccupations exprimées.



La Région souhaite que les conditions soient réunies pour un dialogue respectueux et apaisé.



Dans ce contexte, la Région regrette que des acteurs extérieurs au mouvement syndical tentent de le récupérer et font ainsi courir le risque de le discréditer. Elle fait confiance à l’esprit de responsabilité de chacun.



