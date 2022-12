A la Une . Mouvement de grève : Le point sur les modifications de vols d'Ewa Air

Ewa Air ajuste son programme de vols en raison du mouvement de grève générale. Par N.P - Publié le Lundi 19 Décembre 2022 à 06:52

Le communiqué :



Le mouvement de grève générale lancé le 16 décembre dernier se poursuit. La compagnie Ewa Air a déclenché une cellule de gestion de crise qui se réunit de façon régulière afin de minimiser au maximum les impacts sur son programme des vols.



La Direction d’Ewa Air déplore cette situation venant pénaliser la clientèle de la compagnie en cette période en particulier de nombreux départs en vacances. La Direction d’Ewa précise toutefois qu’elle restera ouverte pour aller dans le sens et de l’amélioration de la qualité des relations sociales et de la bonne marche de l’entreprise au bénéfice de sa clientèle. Elle lance un appel à la responsabilité de son personnel afin de trouver une issue favorable à cette crise.



La compagnie Ewa Air tient par ailleurs à assurer à ses clients que si le mouvement devait se poursuivre, la compagnie mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour en minimiser les impacts et garantir leur transport dans les meilleures conditions possibles.



Point sur les ajustements du programme des vols



Réunion-Mayotte





Samedi 17 décembre 2022 :



Les passagers initialement prévus sur le vol ZD 402 Réunion-Mayotte du samedi 17 décembre 22 sont reportés sur le vol sur le vol UU272 du mercredi 21 décembre 2022. Décollage estimé à 10h20 heure locale





Dimanche 18 décembre 2022 :



Les passagers initialement prévus sur le vol ZD 402 Réunion-Mayotte sont reportés sur le vol UU272 du mercredi 21 décembre 2022. Décollage estimé à 10h20 heure locale





Lundi 19 décembre 2022 :



Le vol UU272 Réunion-Mayotte est annulé. Les passagers sont reportés sur le vol UU010 du mercredi 21 décembre 22, décollage prévu à 13h10 heure locale.





Mayotte-Réunion :



Samedi 17 décembre 2022 :



Les passagers prévus initialement sur le vol ZD 401 Mayotte-Réunion du samedi 17 décembre 2022 sont reportés comme suit :



Une partie sur le vol UU256 Mayotte-Réunion du lundi 19 décembre. Décollage prévu à 15h55 heure locale.



Une partie sur le vol UU271 du mercredi 21 décembre 2022. Décollage prévu de Mayotte à 12h30 heure locale





Dimanche 18 décembre 2022 :



Les passagers initialement prévus sur le vol ZD 401 Mayotte-Réunion sont reportés comme suit :



Une partie des passagers est reportée sur le vol UU271 du mercredi 21 décembre 2022. Décollage prévu de Mayotte à 12H30 heure locale



Une partie des passagers est reportée sur le vol UU UU011 du mercredi 21 décembre 2022, décollage prévu à 15h20.





Lundi 19 décembre 2022 :

Mayotte-Moroni





Dimanche 18 décembre 2022 :





Le vol ZD 302 Mayotte-Moroni est annulé. La compagnie Ewa Air recherche actuellement une solution de report de ses passagers.







Moroni-Mayotte







Dimanche 18 décembre 2022 :





Les passagers initialement prévus sur le vol ZD303 Moroni-Mayotte sont reportés sur le volUU256 du lundi 19 décembre 2022, décollage prévu de Moroni à 14h05 heure locale.





Mayotte-Majunga







Lundi 19 décembre 2022 :





Le vol ZD 244 Mayotte-Majunga est maintenu. Décollage prévu à 15h15 heure locale







Majunga-Mayotte





Dimanche 18 décembre 2022 :





Les passagers initialement prévus sur le vol ZD 245 Majunga-Mayotte du dimanche 18 décembre sont reportés sur le vol ZD2245 maintenu. Décollage prévu à 10h00 heure locale.





Lundi 19 décembre 2022 :





Le vol ZD 245 Majunga-Mayotte est maintenu. Décollage prévu à 17H00 heure locale.









Le reste du programme de la compagnie Ewa Air n’est pour le moment pas impacté. Aucun autre ajustement n’est pour l’heure à prévoir.





EWA AIR souhaite présenter ses excuses aux passagers impactés pour la gêne occasionnée. Elle met actuellement tout en œuvre pour que les impacts soient les plus réduits possibles.



Les passagers concernés seront contactés individuellement par mail ou via leur agence. Les informations sont également disponibles sur la page Facebook de compagnie.





Ewa Air a par ailleurs en place une cellule d’informations pour les passagers impactés :





A La Réunion : 0692 62 89 26



A Mayotte : 0269 60 82 00





MESURES COMMERCIALES



La compagnie Ewa Air a souhaité mettre en place les mesures commerciales suivantes pour tous les passagers impactés pas les ajustements du programme des vols :

Possibilité de modification sans frais/pénalités

Si nouvelle réservation avec changement de saisonnalité, cette modification se fera sans réajustement sur le nouveau niveau tarifaire disponible sans pénalité.

Remboursement sans frais du billet à la demande du passager. Dans tous les cas, Ewa Air recommande à ses passagers avant de se rendre à l’aéroport de bien vouloir vérifier les informations sur les vols opérés disponibles sur la page Facebook d’Ewa Air et de surveiller leurs messageries électroniques.

Dans tous les cas, Ewa Air recommande à ses passagers avant de se rendre à l’aéroport de bien vouloir vérifier les informations sur les vols opérés disponibles sur la page Facebook d’Ewa Air et de surveiller leurs messageries électroniques.