Mouvement de grève : L'appel à la mobilisation de la CGTR ce jeudi

Deux manifestations sont prévues ce jeudi à Saint-Denis et Saint-Pierre, à l'appel de la CGTR qui entend amplifier la mobilisation après les mouvements organisés les mois précédents. Par NP - Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 à 10:07





Les revendications sont nombreuses, liste la CGTR qui souhaite amplifier la mobilisation :



Après les manifestations des 18 octobre et 29 septembre derniers, la Confédération Générale du Travail de la Réunion appelle à une nouvelle mobilisation ce jeudi 10 novembre. Deux mobilisations sont prévues à partir de 9h00, l'une devant la préfecture à Saint-Denis, l'autre, devant la sous-préfecture de Saint-Pierre.Les revendications sont nombreuses, liste la CGTR qui souhaite amplifier la mobilisation :Contre la précarité de l'emploi, le démantèlement des services publics, la réforme de l'assurance chômage, les atteintes au droit de grève, pour dénoncer "le gouvernement aux abois coupable d'actionner plusieurs fois déjà le 49.3 pour faire adopter ses budgets d'austérité", pour un SMIC à 2000 euros et l'augmentation des salaires, la revalorisation des minimas sociaux, des retraites, des bourses d'études, un logement décent pour tous, l'application des conventions collectives nationales, la réduction du temps de travail à 32h, la retraite à 60 ans à taux plein, ou encore "un véritable partage des richesses par une meilleure justice fiscale".