Mouvement citoyen "Gilets jaunes : Un réveil de la conscience des peuples Communiqué de FDGR et UCP sur le mouvement citoyen du 17/11/18 " Gilet jaune"

Nous considérons que ce mouvement est un réveil de la conscience des peuples contre le dérèglement économique, écologique et sociale et le danger des régimes autoritaires.



Un mouvement social, populaire donc citoyen, écologique, qui devrait être soutenu par tous car c’est un message contre les politiques austéritaires de droite comme de gauche. La force de ce mouvement est qu’il prend une multitude de formes d’actions autonomes hors des structures verrouillées des anciens partis, des réseaux d’élite et des partis…



Les raisons de la colère:



Un ras-le-bol fiscal.



Des augmentations injustes des taxes sur le retraités et la CSG, le prix des carburants. Cette écologie punitive est incompréhensible du grand public.



Le pouvoir d’achat en baisse à cause d’une inflation non maîtrisée et un chômage récurrent, le logement est insuffisant dans les communes.



Les inégalités qui se creusent et l’insécurité croît.



La précarité, L’illettrisme, l'insalubrité se développent.



Ces manifestations populaires expriment une défiance généralisée proposant des définitions et des solutions universelles aux problèmes publics de la production écologique et sociale. Elles traduisent des action citoyennes pour l’égalité, la liberté et la fraternité, contre toutes les formes de discrimination. Ce sont donc des demandes populaires légitimes de protection et de démocratie contrariées.



La démocratie ne doit pas être une parenthèse de l’histoire



Didier Dupont, Union citoyenne de La Possession, Forces de Gauche Réunion





