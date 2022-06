A la Une . Mouvance ultradroite : Un arsenal d'armes découvert en Alsace

Deux suspects ont été incarcérés suite à un coup de filet dans plusieurs communes du Haut-Rhin (68) à la suite d'une opération qui a mobilisé 200 gendarmes. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 4 Juin 2022 à 07:11

Coup de filet dans la mouvance ultradroite mardi dernier, 31 mai. Quatre individus ont été interpellés au coeur de leur domicile alsacien et mis en examen pour trafic d'armes.



Deux d'entre eux ont été écroués, les deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Mais le parquet de Mulhouse a interjeté appel de cette décision du juge des libertés et de la détention.



200 militaires ont été mobilisés dans cette opération de grande envergure où le GIGN était également engagé. Les suspects étaient supposés lourdement armés et entrainés au tir.

120 000 munitions



La procureure du Haut-Rhin a indiqué que le groupe avait été identifié comme faisant partie d'un groupuscule de l'ultradroite très violent dont certains membres auraient fait partie "d'une chasse au juifs" lors d'un match de football organisé dans la ville de Strasbourg.



Une quantité impressionnante d'armes a été saisie : 18 armes légales et 23 illégales ainsi que 167 chargeurs dont 72 de Kalachnikov. Mais aussi 35 kg de poudre et 120 000 munitions correspondant à des armes de tout calibre, la plupart destinées à des armes de guerre.

Participation à une "chasse aux juifs"



Les suspects sont âgés de 45 à 53 ans et sont insérés. Ils appartiennent tous à un groupuscule néonazi à en croire l'important littérature négationniste et antisémite découverte chez eux.



Des supports informatiques ont été saisis. Leur analyse devrait permettre de savoir s'ils préparaient un attentat terroriste, indique la presse écrite.