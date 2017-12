Moutons, brebis, lapins, poulets tués : "Un véritable carnage" au Piton Hyacinthe

Nouvelle attaque de chiens dans la nuit de dimanche à lundi à la Plaine des Cafres. Sur l'exploitation des Damour au Piton Hyacinthe, les chiens s'en sont pris à un troupeau de moutons. Cinq moutons dont deux brebis pleines ont été tuées. Deux autres ont été grièvement blessées. Les pis d'une chèvre ont été arrachés. "Les blessures trop importantes, les bêtes devront être abattues".



Les chiens ont également cassé la porte d'un parc où été enfermés des animaux de basse-cour. Quatre lapins et trois poulets sont morts. "Un véritable carnage", décrit Yvano Damour.



La semaine dernière, les éleveurs avaient déjà subi une attaque de chiens. Des oies avaient été tuées. Le préjudice est estimé à plus de 1 500 euros. " Tout est bien clôturé et notre maison se situe sur l'exploitation, pourtant nous n'avons rien entendu", raconte Yvano Damour, deboussolé. La police municipale s'est rendue ce matin sur les lieux.



Depuis le début de l'année 2017, une dizaine de plaintes ont été déposées, note Paul Payet de l'association "Protége not troupeau". La semaine dernière des chiens n'ont pas hésité à attaquer un bouc de plus de 100kg au Piton Ravine Blanche, indique-t-il. Mais du côté des autorités c'est "toujours silence radio" alors que le 15 décembre prochain se tiendra une réunion en préfecture pour aborder la question de l'errance animal avec les associations de protection animale notamment. " Et pourtant nous n'y avons pas été conviés", déplore Paul Payet qui dénonce un manque de communication entre les différents acteurs de la problématique.