Moulin Joli: Bruit et poussière, ils sont excédés par le chantier jouxtant l'école

Les parents sont excédés. Un chantier situé à proximité de l’école Jules Joron de La Possession (quartier Moulin Joli) occasionne du bruit et de la poussière.



"Les enfants subissent des nuisances incroyables : 80 à 90db en moyenne (nacos fermés) soit une tondeuse à gazon ou un aspirateur dans la classe toute la journée depuis la rentrée scolaire, sans parler de la poussière favorable aux crises d’asthme", indique une mère de famille. "Hier les maternelles avaient un brise roche à moins de 10 mètres de l’endroit où ils font la sieste. Les élèves sont fatigués, les enseignants ne peuvent pas travailler", déplore-t-elle encore.



Alors que les nuisances ont été constatées par l’inspecteur chargé de la sécurité et de la prévention, ce mardi matin, la mairie, l’Inspecteur d'Académie et l'Inspecteur de la circonscription se sont rendus sur place pour constater la réalité sonore. "Les travailleurs avaient été prévenus, ils ont fait 'chantier mort' le temps de la visite", explique un autre parent d'élève. "Il nous a été assuré que tout serait fait pour que le chantier se poursuive en dehors du temps scolaire, mais nous n’y croyons pas", poursuit Philippe Vantomme, qui envisage de lancer une pétition pour demander à la mairie d'équiper les salles de classe de climatiseurs, afin de réduire les nuisances sonores et les poussières.



Les enseignants pourraient exercer leur droit de retrait ce jeudi, si le chantier reprend pendant le temps scolaire.