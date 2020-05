La grande Une Moufia: Mort suspecte d'un homme dans la soirée de vendredi

Selon nos informations, un homme de 35 ans a été découvert mort dans la soirée du vendredi 1er mai, dans le quartier de Moufia. La victime présenterait des traces de blessures qui laissent à penser qu'il s'agirait d'une mort suspecte. L'homme de 35 ans n'avait plus donné signe de vie, ce qui avait alerté sa famille.



Toujours selon nos informations, une enquête a été ouverte et devra déterminer qu'elle est la cause exacte de ce décès. Les résultats de l'autopsie indiqueront s'il s'agit, ou non, d'un homicide ou d'un tragique accident.