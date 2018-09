Moufia: Menace d'explosion à la bouteille de gaz

Un homme est retranché dans un appartement et menace de faire exploser les lieux avec des bouteilles de gaz.



Les faits se déroulent ce mercredi après midi dans la résidence les Olympiades, au Moufia rue Georges Brassens. La circulation est interdite dans ce périmètre.



Selon les derniers éléments, la situation est sous contrôle et la levée du dispositif policier est annoncée. Le couple serait en instance de séparation. L'homme a voulu enfermer les deux enfants avec lui dans leur appartement et a donc menacé de mettre le feu à une bouteille de gaz. Il a été arrêté par les forces de l'ordre. La femme vient d'être évacuée par le SDIS. Elle n'est pas blessée.