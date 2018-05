Faits-divers Moufia: L'agresseur au cutteur a été intercepté Vendredi, un jeune homme a violemment agressé un autre individu à l'arme blanche devant le lycée Georges Brassens dans le quartier du Moufia, à Saint-Denis. L'agresseur a été intercepté et devrait être déféré ce dimanche matin au tribunal.

Une violente agression a eu lieu vendredi matin aux alentours du lycée Georges Brassens au Moufia entre deux individus. La victime, tout juste majeure, a reçu de​ nombreux coups au niveau du cou et des bras, qui lui ont valu au moins 20 jours d'ITT.



L'agresseur, quant à lui, avait pris la fuite. Âgé de seulement 17 ans, le jeune homme s'est rendu quelques heures plus tard au commissariat accompagné de sa mère. Il a été directement placé en garde à vue. Il devrait être déféré ce dimanche matin au tribunal de Champ-Fleuri, en vue d'une ouverture d'information judiciaire.



Les deux hommes auraient eu des différents dans le passé. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce serait la victime qui aurait menacé à son agresseur à plusieurs reprises. Mais la victime encore hospitalisée, il faudra attendre pour avoir son témoignage.



A noter que "les deux protagonistes n'avaient rien à voir avec l'établissement scolaire devant lequel s'est noué le drame", souligne le JIR.





