Mouchoirs, masques, gants : voici les nouvelles procédures à respecter !

Mouchoirs à usage unique, masques de protection, gants… Vous vous demandez dans quelle poubelle il faut les jeter ? Une nouvelle procédure a été mise en place. Découvrez-la ci-dessous.



Les déchets tels que les mouchoirs à usage unique, les masques de protection, les gants et les autres textiles sanitaires (lingettes, essuie-tout…) représentent aujourd’hui un risque infectieux non négligeable pour les personnels.



La poubelle de tri des emballages (bac jaune) ne doit donc pas contenir ces déchets potentiellement infectés.



Voici la procédure à respecter pour les mouchoirs, gants, masques… :



1) Jetez-les dans un sac plastique dédié, résistant et disposant d’un système de fermeture fonctionnel.

2) Ce sac doit être soigneusement refermé puis conservé 24 heures.

3) Vous devez ensuite mettre ce sac fermé dans un sac plastique pour ordures ménagères.

4) Jetez le sac plastique pour ordures ménagères dans votre bac d’ordures ménagères (bac bleu).





Rappel : les déchets potentiellement infectés (mouchoirs, gants, masques…) vont toujours dans le bac bleu et jamais dans le bac jaune.