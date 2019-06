A la Une ...

Motor Expo 2019 : le spectacle au rendez-vous…

L’évènement mécanique signe son grand retour. Du 20 au 23 juin 2019, Motor Expo dévoilera pour la 1ère fois non seulement des motos mais aussi des voitures et des équipements auto-moto à Saint-Denis. A quelques jours de cette grande manifestation le compte à rebours est déjà lancé pour Tienbooo Com et les exposants.

Jean Pierre Vidot