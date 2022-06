A la Une . Moto, pistolet et matraque saisis par les policiers du Port

La police nationale de La Réunion multiplie les contrôles pour lutter contre les pratiques illégales. C'est dans ce cadre que les policiers de la CSP du Port ont saisi une moto, un pistolet et une matraque. Comme indiqué sur leur page Facebook, trois personnes ont été interpellées dans ce cadre. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 9 Juin 2022 à 09:58













Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur