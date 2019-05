Motion relative au pôle Sud CHU

Considérant le principe d’un CHU bi polaire nord-sud acté lors de sa création,



Considérant les décisions successives visant à transférer des activités existantes sur le sud vers le nord comme par exemple des activités liées à la chirurgie infantile récemment et à la chirurgie vasculaire aujourd’hui, sous couvert de rationalisation budgétaire,



Considérant les positions constantes exprimées par les organisations représentatives du personnel et notre Conseil communautaire contre cette orientation,



Considérant que ce démantèlement des services de soins dans le Sud continue,



Considérant également la nécessité de renforcer les moyens dans le sud pour le traitement de la dengue compte tenu de l’importance de cette épidémie dans notre région,



Considérant qu’une telle situation pénalise gravement et met en danger la population du sud et est contraire au principe d’égalité,



Le Conseil Communautaire de la CASUD réuni le vendredi 3 mai 2019 :



. dénonce l‘affaiblissement progressif du pôle sud du CHU,

. demande une réunion d’urgence avec tous les acteurs concernés sur cette question de l’équilibre Nord Sud,

. demande le gel immédiat de toute nouvelle décision de diminution ou de suppression de services dans le sud.