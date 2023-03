A la Une . Motion de censure : Une députée de Mayotte dénonce le chantage par des proches du pouvoir

La députée Estelle Youssouffa a déclaré sur les ondes de Radio Courtoisie avoir été approchée par des proches du Gouvernement qui lui aurait affirmé que voter la motion de censure remettrait en cause l'opération de sécurité Wuambushu à Mayotte. Par La rédaction - Publié le Mardi 21 Mars 2023 à 11:20

🤜"On me fait comprendre que si je soutiens la #MotionDeCensureTransPartisane, cela empêcherait la destruction de bidonvilles à #Mayotte. Vous imaginez la gravité du chantage !"

🗣️@EYoussouffa, députée @GroupeLIOT_An de #Mayotte

🎙️Avec @Houdiakova sur @radiocourtoisie pic.twitter.com/yMduL0oZWB

— Ligne Droite • La matinale de RC (@Ligne__Droite) March 20, 2023







Elle affirme qu'il lui a été indiqué que voter la motion de censure allait entraver le déroulement de l'opération du ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer prévu à Mayotte. La mission Wuambushu qui vise à détruire les bidonvilles et à apporter plus de sécurité dans l'île aux Parfums ne pourrait pas de dérouler, si la motion de censure était votée, lui a-t-il été déclaré.



"On me dit 'soutenir la motion de censure, met en péril cette opération' et là vous imaginez la gravité du chantage", affirme-t-elle, avant d'ajouter : "Je souligne que ce ne sont pas des membres du gouvernement mais des personnes très proches du pouvoir qui font passer les messages."