A la Une . Motion de censure : Seule Nathalie Bassire s'est abstenue

Sur les motions de censure déposées hier en séance plénière à l'Assemblée nationale, nos députés péi ont massivement voté pour faire tomber le gouvernement Borne sur le texte proposé par la Nupes. Seule Nathalie Bassire n'a pas pris part au vote. Par La rédaction - Publié le Mardi 25 Octobre 2022 à 10:14





Tous les députés de La Réunion ont bien pris part au vote, sauf Nathalie Bassire. La députée de la 3e circonscription a récemment clarifié sa position dans un



Cependant, l'élue tamponnaise est bien active au palais Bourbon, comme avec cette proposition de loi co-signée avec le RN sur "la sauvegarde de la langue française" (et l'interdiction de l'écriture inclusive). Une information révélée par nos confrères du Avec 239 voix pour (sur les 289 requis), la motion de censure déposée par la coalition de gauche Nupes n'a pas pu s'imposer dans l'hémicycle. Celle déposée par le RN n'a pas non plus abouti, avec seulement 90 voix pour. À noter que le député LFI de Martinique Jean-Philippe Nilor est le seul élu de gauche et d'Outre-mer à avoir voté avec l'extrême droite.Tous les députés de La Réunion ont bien pris part au vote, sauf Nathalie Bassire. La députée de la 3circonscription a récemment clarifié sa position dans un communiqué . Si elle affirme être contre l'utilisation du 49.3 et confirme qu'elle se situe bien dans l'opposition par rapport au gouvernement, elle n'a pas pris part au vote d'hier.Cependant, l'élue tamponnaise est bien active au palais Bourbon, comme avec cette proposition de loi co-signée avec le RN sur "la sauvegarde de la langue française" (et l'interdiction de l'écriture inclusive). Une information révélée par nos confrères du Tangue