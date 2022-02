La grande Une Motifs impérieux maintenus entre Maurice et La Réunion: Les futurs mariés devront encore patienter

La situation épidémique s’améliore dans le monde mais un motif impérieux reste obligatoire pour voyager entre Maurice et La Réunion. La mesure exaspère les Réunionnais et Mauriciens qui ont des projets de voyage. Un sentiment d’autant plus fort lorsque des couples mixtes ont décidé de s’unir pour la vie. Par PB - Publié le Jeudi 10 Février 2022 à 08:29





Entretemps, toutes les formalités sont remplies côté mauricien et français pour que les deux amoureux puissent s’unir pour la vie. "Auditions, justificatifs de mariage…nous avons même écrit à la préfecture pour demander une dérogation au motif impérieux quand Maurice était encore classée en rouge écarlate par les autorités françaises", raconte Raïssa, la soeur du futur marié. Une demande de dérogation restée lettre morte.



Finalement, la situation mondiale s’améliore. L’ensemble des pays classés en "rouge écarlate" passe en orange. Le gouvernement français estime que le virus continue de circuler de manière active mais "dans des proportions maîtrisées sans diffusion de variants préoccupants". Le 4 février dernier, l’île Maurice passe à son tour du "rouge écarlate" à l’orange. Le couple et leur proche entrevoient une lueur d’espoir.



Des formalités allégées entre Maurice et...la France Hexagonale



Si les formalités de voyage en provenance et à destination sont allégées entre Maurice et l’Hexagone, les mesures de protection persistent entre Maurice et La Réunion.



Raïssa fait des pieds et des mains pour aider son frère. Elle se tourne à nouveau vers la préfecture pour obtenir des réponses. "La préfecture me dit que personne n'est capable de me répondre. Une adresse mail m’a été donnée pour poser la question mais je sais que je n'aurai pas de réponse", se désespère Raïssa.



Contactée par nos soins, la préfecture indique que "les dispositions régissant les conditions de voyage entre les pays voisins de l’océan Indien et la métropole et ces mêmes pays et La Réunion ne sont pas définies sur la même base juridique".



A l’instar de l’Afrique du Sud, les déplacements en provenance de Maurice "sont soumis aux motifs impérieux et les voyageurs sont systématiquement soumis à un test antigénique à leur arrivée. En cas de résultat positif, un arrêté préfectoral d’isolement est notifié au voyageur. Pour les voyageurs de ces mêmes pays et à destination directe de la métropole, c’est l’article 23-1 du même décret qui s’applique".



Mariage à reporter avant avril, sinon...



Le maintien de ces mesures entre les deux îles soeurs interpelle les particuliers mais aussi les professionnels du voyage d’autant que les voyageurs entre Maurice et la France hexagonale ne sont plus soumis au régime des motifs impérieux à condition d’être vaccinés et de présenter notamment un résultat négatif à un test PCR ou antigénique de moins de 48 h avant le départ. A leur arrivée en France hexagonale, les passagers doivent également se soumettre à un test antigénique aléatoire, précise le site de l’ambassade de France à Maurice.



A La Réunion, la préfecture justifie ainsi le maintien des mesures entre Maurice et La Réunion par le fait qu'elles sont "destinées à protéger le territoire de la propagation épidémique, dans un contexte où la tension hospitalière reste importante. Il n’est toujours pas recommandé de voyager depuis La Réunion vers ces destinations pour le moment", alerte-t-elle.



Dans ce contexte, Thomas et Maëlys n’ont d’autre choix que de reporter à une date inconnue leur mariage de 60 invités. Des acomptes avaient déjà été versés pour la location de la voiture, le photographe… mais "heureusement qu’au vu de la situation, les prestataires se sont montrés compréhensifs", souffle Raïssa.



