La grande Une Motifs impérieux : Le justificatif devra être présenté 6 jours avant le vol

Face à la dégradation continue de la situation épidémique et à la multiplication des cas de variants, Jacques Billant, préfet de La Réunion, renforce le dispositif de contrôle des motifs impérieux pour les déplacements par voie aérienne. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 19 Février 2021 à 17:46 | Lu 571 fois

De nouvelles modalités seront mises en application pour tous les voyageurs en provenance de La Réunion et à destination de Mayotte à partir du 27 février, date du premier vol concerné. Les voyageurs devront déposer leur demande pour prendre l’avion auprès de la préfecture au minimum 6 jours avant leur départ. Les démarches dématérialisées seront effectuées à partir de la plateforme « MesDémarchesSimplifiées » qui sera activée le 20 février. Le même protocole sera déployé pour les échanges avec la métropole à compter du 3 mars.



Ces nouvelles mesures permettront de limiter les déplacements de population au strict nécessaire. Limiter la circulation des personnes, c’est limiter la circulation du virus et de ses variants.



La Cellule Voyageurs : une équipe dédiée à la vérification des motifs impérieux



La Cellule Voyageur est située en préfecture. Elle est composée d’agents de la préfecture travaillant 7 jours sur 7. Sa mission est d’analyser les demandes déposées sur la plateforme « MesDémarchesSimplifiées » afin de :



- contrôler les motifs impérieux des passagers à destination de Mayotte et de ceux en provenance et à destination de la métropole,



- accompagner les usagers dans leur démarche,



- vérifier l’authenticité des justificatifs en appelant le cas échéant l’employeur, le professionnel de santé ou toute autre personne attestant du motif impérieux de déplacement.



Des experts de la police aux frontières appuient le travail de cette cellule.



La Cellule Voyageur de Mayotte étudie les motifs impérieux des passagers à destination de La Réunion depuis Mayotte.



Nouvelles modalités de déplacement pour les voyageurs à compter du 27 février



Les modalités de déplacement à destination ou en provenance de La Réunion sont les suivantes :



1 - Les voyageurs doivent renseigner un formulaire de demande sur la plateforme « MesDémarchesSimplifiées » au plus tard 6 jours avant le vol (lien).



2 - Un récépissé est adressé en retour.



3 - La demande de déplacement est instruite et les pièces justificatives vérifiées. La préfecture peut notifier un avis favorable ou défavorable au déplacement. Sans retour dans les 48 heures qui précédent le vol, l’avis est considéré favorable.



4 - A l’embarquement, les voyageurs doivent présenter :

- l’avis émis par la préfecture ou à défaut le récépissé de la demande,

- les justificatifs du motif impérieux de déplacement,

- la fiche de contact-tracing,

- le résultat négatif d’un test RT-PCR réalisé dans les 72 heures avant embarquement,

- l’attestation précisant l’absence de symptômes et l’engagement sur l’honneur à réaliser une septaine et un test RT-PCR à J+7.



La liste des passagers autorisés à embarquer sera communiquée aux compagnies aériennes qui refuseront systématiquement l’embarquement des passagers n’ayant pas réalisé les démarches ou pour lesquels un avis négatif aurait été émis.



Les situations d’urgence telles que les déplacements pour motif médical ou pour le décès d’un proche feront l’objet d’une procédure accélérée.



Déploiement du protocole à compter du 27 février pour la ligne La Réunion-Mayotte



La nouvelle procédure de contrôle des motifs impérieux est mise en place à compter du 27 février. Les passagers de ces vols pourront déposer leur demande à compter du lundi 22 février sur la plateforme « MesDémarchesSimplifiées ».

Les avis seront rendus au plus tard le 25 février pour les vols du 27.



Déploiement à compter du 3 mars pour les vols La Réunion-métropole, dans les 2 sens



La nouvelle procédure de contrôle des motifs impérieux est mise en place à compter du 3 mars pour les vols avec l’Hexagone, dans les 2 sens. Les passagers de ces vols pourront déposer leur demande à compter du lundi 22 février sur la plateforme « MesDémarchesSimplifiées ». Les avis seront rendus au plus tard le 1er mars.