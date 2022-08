A la Une . Moscou : La fille du plus proche conseiller de Poutine tuée dans un attentat

Aleksandr Dugin, un nationaliste russe, est considéré comme le cerveau de l'invasion de l'Ukraine. L'homme influent auprès du président Poutine a changé d'avis au dernier moment et est monté dans une autre voiture, indique la presse internationale. Sa fille est morte sur le coup. Par NP - Publié le Dimanche 21 Août 2022 à 08:55

La voiture a explosé dimanche soir près de Moscou. Selon la presse locale et internationale, Daria Dugin, la fille d’Aleksandr Dugin, a été tuée.



Aleksandr Dugin est surnommé "Raspoutine". Cet ultra-nationaliste russe jouit d’une grande influence auprès du président Poutine dont on dit qu'il serait le plus proche conseiller.



Alors qu'il devait conduire la voiture visée par l'attentat, il serait finalement monté dans une autre. Sa fille, qui était restée dans la voiture, est morte dans l'explosion.



Une enquête est ouverte, selon le journal d’Odessa.

Wow. A car belonging to Alexander Dugin, right-wing theorist that had an influence on Putin’s views, was blown up last night near Moscow. His daughter died. Baza reports he was supposed to be in the car but changed his plan last minute pic.twitter.com/FovTRaVgLy

