[Moscou] 71 personnes tuées dans le crash d'un avion en Russie

71 personnes sont mortes dimanche dans le crash d'un Antonov 148 de la compagnie régionale Saratov Airlines. L'avion s'est écrasé peu après son décollage de l'aéroport Domodedovo de Moscou.



Comme le rapporte lemonde.fr, l'avion a décollé vers 14h et devait se rendre dans la ville de Orsk, dans l'Oural. Il a disparu des écrans radars deux minutes après avoir décollé et s'est écrasé près du village d’Argounovo, à environ 80 km au sud est de la capitale. Il n'y a aucun survivant.



Les 65 passagers et les 6 membres d'équipage sont morts sur le coup.