Morte, en état de "famine": La "tatie" de Soamina, à nouveau jugée

Retour devant la justice pour Florinne Dorimont ces jeudi et vendredi. Jugée aux Assises l’année dernière pour délaissement de personne vulnérable suivi de mort, la femme de 58 ans avait été acquittée . En effet, Soamina Taïlamé, 21 ans, qui habitait chez l’accusée depuis un an, avait été retrouvée en juin 2014 à Saint-Pierre dans le coma, ne pesant que 39 kilos et entourée d’excréments d’animaux. Hospitalisée, elle décède quelques semaines plus tard.Soamina, influençable, était venue se réfugier chez Florinne Dorimont après avoir été rejetée par sa famille suite à une affaire d’inceste. Était-elle devenue "esclave" ? Quelle était l’origine des blessures et contusions sur son corps ?Si l’avocat général avait requis 18 ans de réclusion criminelle à son encontre, son avocat, Me Frédéric Hoarau, a réussi à convaincre : rien ne prouve que les actions de Florinne Dorimont ont causé la mort de la jeune femme. La victime souffrait-elle également d’anorexie ?Malgré des témoignages préoccupants - comme celui de ce pompier qui dit avoir trouvé Soamina Taïlame, "le corps froid recouvert de mouches" et d’une telle maigreur qu’il était difficile de voir s’il s’agissait d’un homme ou d’une femme – la défense a convaincu et Florinne Dorimont, acquitté.Sans perdre de temps, le parquet avait alors fait appel. Place au procès cette semaine.