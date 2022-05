A la Une . Mortalité en 2022 : La Réunion connaît la hausse la plus forte de France

L'INSEE fait le point tous les mois sur l'évolution du nombre de décès quotidiens en France. La Réunion connaît une augmentation de 40% plus que n'importe quel autre département. Par NP - Publié le Lundi 2 Mai 2022 à 11:22

L'INSEE à La Réunion évoque le bilan réalisé entre le 1er janvier et le 18 avril 2022 à l'échelle départementale : "À La Réunion, le nombre de décès enregistrés du 1er janvier au 18 avril 2022 est supérieur de 42 % à celui constaté sur la même période de 2019. C’est le département français où l’augmentation est la plus forte. Cette hausse s’élève à + 62 % en janvier, + 48 % en février et + 25 % sur la période allant du 1er mars au 18 avril."



Voici des extraits de la présentation des données faite par l'INSEE :



Du 1er janvier au 18 avril 2022, 212;585 décès, toutes causes confondues, sont enregistrés en France à la date du 29 avril 2022, soit 6,5 % de plus qu’en 2019 (+ 13.052 décès). Ce nombre est toutefois encore provisoire et sera révisé à la hausse dans les prochaines semaines.



Selon les données provisoires du 29 avril 2022, le nombre de décès moyen par jour est de 1 830 en mars 2022, soit en diminution par rapport à février 2022 (2.030) et à janvier 2022 (2.150). En janvier 2022, le nombre moyen de décès quotidiens était en revanche en hausse par rapport à décembre 2021 (2.070).



Les départements d’Outre-mer connaissent une hausse très importante des décès entre 2019 et 2022 sur la période allant du 1er janvier au 18 avril (+ 25 %).



La hausse des décès est particulièrement élevée à La Réunion (+ 42 %) et la moins marquée en Guyane (+ 6 %).



Pour les départements d’Outre-mer les moins peuplés, ces évolutions doivent être interprétées avec précaution, le nombre de décès pouvant davantage fluctuer d’une année sur l’autre.