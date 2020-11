Mort violente de Patrice Antony à Ste-Suzanne : Les trois suspects jugés ce mois-ci

Certains se rappelleront de cette découverte macabre dans un appartement de la résidence Caravelle à Sainte-Suzanne en novembre 2017. Le corps sans vie de Patrice Antony avait été découvert ensanglanté et méconnaissable, tant les coups l’avaient défiguré Un soir, quatre individus, dont un mineur de 14 ans, s’introduisent chez lui pour une histoire de jalousie par rapport à la compagne de l’un d’entre eux. Mais ils ne sont pas là pour discuter et ne lui laissent aucune chance. La victime est rouée de coups de poings à la tête. L’un des agresseurs s’empare d’une chaise et les coups s’enchaînent. Selon le médecin légiste, c’est un traumatisme crânien et une asphyxie qui entraînent la mort de Patrice Antony, 34 ans.Les trois hommes, en détention provisoire depuis 2017 , seront jugés du 18 au 23 novembre prochain. Leur détention devait arriver à un terme le 15 novembre : le parquet demande donc à la chambre de l’instruction une prolongation exceptionnelle afin qu’ils restent en prison pendant les trois jours précédant le procès devant les Assises. L’un d’eux reconnaît un coup de poing au thorax et une gifle mais affirme avoir suivi son meneur. Les deux autres seraient les auteurs principaux de l’agression mais se rejettent la responsabilité.Ils pourront bientôt s’expliquer. Les proches de la victime attendent aussi très certainement ce moment. La chambre de l’instruction a décidé, sans grande surprise, de les maintenir en détention jusqu’au 18 novembre.