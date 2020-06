Mort en direct des discothèques !

Pourquoi les discothèques sont elles sacrifiées comme des veaux qu’on mène à l’abattoir dans une injustice absolue, avec une une absurdité totale.



Que cherche l’état ? Se débarrasser des établissements de nuit? Vous dérangeraient t’ils tant ? Ça ne dérange personne là haut de sacrifier les milliers de métiers, d’employers qui en dépendent ? Ruiner la vie de milliers de personnes ne semblent pas les beaucoup les préoccuper. Sans aucun regard non plus pour les milliers de fêtards qui viennent et aiment se réunir avec insouciance dans ces lieux si conviviaux pour oublier leurs soucis sur les pistes de danse. Que veulent t ils anéantir aussi la fête ?



Pourquoi les discothèques n’ont le droit d’ouvrir qu’en bar en prenant toutes les précautions du monde alors qu’ailleurs c’ est la fiesta et tout le monde fait ce qu’il veut ? (Ce dont on se réjouirait si nous étions logé à la même enseigne)

Pourquoi les bars et restaurants où tout le monde se côtoie ont ils le droit d’ouvrir ?

Pourquoi le casinos ont ils le droit d’ouvrir ?

Pourquoi les concerts de 5000 personnes!!!ont ils le droit d’avoir lieu ?

Pourquoi les vols sont ils autorisés ?

Pourquoi les manifestations ont elles lieu ?

Pourquoi les clubs libertins sont ils ouverts depuis déjà un bon moment ?( notez ce point extrêmement bizarre , à se demander qui en haut lieu n’en pouvez plus de se passer de ces soirées…)

Pourquoi les cinemas ont rouvert leur porte ?

Pourquoi les théâtres ont ils le droit de jouer leurs oeuvres ?

Pourquoi la fête bat son plein sur toute l’île sans aucun contrôle et les discothèques ne peuvent pas ouvrir leurs portes normalement, pourquoi ce traitement de pestiférer?



Nous pouvons tous comprendre qu’on peut exiger des restrictions, des mesures de sécurité mais ce qui est intolérable, c’est pourquoi seul un secteur est visé sans aucune logique. Même ceux qui sont contre la fête peuvent comprendre qu’un traitement injuste est révoltant.



Tout ce qui se passe est absurde, honteux, un scandale d’incapacité, de stupidité, d’aberration mais les moutons sont là toujours prêts à suivre, ne rien dire subir et fermer sa gueule mais personne n’est dupe Aucun autre choix nous est laissé.