7mag.re Mort de sœur André, doyenne de l'humanité à 118 ans : une histoire inspirante

La doyenne de l'humanité, sœur André, est décédée cette semaine à l'âge de 118 ans. Par JC Robert - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 10:24

Une vie remplie de détermination et d'inspiration Elle était devenue doyenne de l'humanité en avril 2022, après avoir été doyenne des Français et des Européens. Lire l'article sur 7mag.re pour en savoir plus sur sa vie remplie de détermination et d'inspiration.