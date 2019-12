Mort de l'historien réunionnais Eugène Rousse

Eugène Rousse est mort ce mardi à l'âge de 91 ans. L'historien et écrivain réunionnais "a marqué le récit de l’histoire de La Réunion au travers de ses combats sociaux et de celle du Parti Communiste Réunionnais. Il a su nous rendre ce passé avec tellement de talent et de rigueur scientifique que notre jeunesse se référait à ses travaux", réagit Olivier Hoarau, maire du Port, sa ville d'adoption.Eugène Rousse est né le 5 mars 1928 à Saint-Denis. Enseignant à la retraite, il a effectué toute sa carrière professionnelle au Port, d’abord comme instituteur, de 1950 à 1956, puis professeur au collège, de 1957 à 1983.L'hommage de la ville du Port : "Il a su nous rendre ce passé avec tellement de talent et de rigueur scientifique que notre jeunesse se référait à ses travaux. Le Port, sa ville d’adoption, Le Port dont il a su conter les combats, auxquels il a su se joindre lui même, Le Port se doit aujourd’hui de lui rendre hommage alors qu’il disparaît.Avec gentillesse, délicatesse, et toujours grande élégance, il savait répondre à toutes les sollicitations dès lors que celles ci appelaient son intelligence et son savoir.Chercher, Apprendre, Ecouter, Comprendre, et Témoigner, donnaient du sens à l’accomplissement à sa vie, de ce qui lui revenait de faire, en ce qu’il croyait : construire un monde nouveau, libre, équitable, et fraternel.À ses enfants, à ses proches, à ses amis et à tous les camarades, et frères de combat, j’adresse en mon nom et au nom du Conseil Municipal de Le Port, mes très sincères condoléances."------