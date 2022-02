A la Une . Mort de Vanina : Les actes barbares de son assassin seront-ils punis par la justice?

Après la pause cyclonique, le procès de Ridaï Mari, l'assassin présumé de la jeune étudiante Vanina Galais, devrait reprendre et se terminer ce vendredi avec l'annonce du verdict. Les experts psychiatriques qui se sont succédé pour examiner l'accusé ne sont pas tous d'accord quant à l'abolition de son discernement au moment des faits. Ce sera donc aux jurés d'en décider. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 3 Février 2022 à 13:49





Avec l'aide d'un interprète qui traduit le chimaoré, elle décrit l'enfant qu'il était, ce qui donne une image plus nette des troubles de la personnalité dont il souffre vraisemblablement depuis son plus jeune âge. Avec neuf enfants à charge, la mère de famille décide d'éloigner celui qui pose problème au sein de la fratrie et de le confier à la grand-mère. "Ridaï était capable de frapper dans ses mains toute la nuit", raconte sa mère.



Juste avant les faits, le trentenaire avait séjourné quelques semaines à Mayotte pour y passer son permis de conduire, examen auquel il avait échoué à La Réunion. Pendant son séjour, son comportement avait alerté les parents qui avaient tenté de l'empêcher de repartir et de l'interner. "Il nous a dit qu'il fallait qu'il parte car il allait se marier" pose sa mère désemparée. La nuit de l'horreur, contactée par téléphone par son fils, elle avait conseillé à Vanina de ne pas rester avec lui et de rentrer chez elle.



Sauver l'humanité



L'histoire de Ridaï-Mdallah Mari, c'est certainement celle d'un enfant, puis d'un adolescent, atteint d'une maladie mentale non décelée et non traitée qui n'a cessé d'évoluer jusqu'à ce qu'il commette des actes d'une cruauté indicibles et les assume entièrement. Sans regret. En les décrivant d'une façon chirurgicale, selon sa logique : "Vanina était le diable. Je l'ai reconnu en elle et il fallait que je la tue afin de sauver l'humanité". La malheureuse a alors succombé à dix-sept coups de couteau avant d'être découpée en deux et éviscérée. "Ce sont les gestes d'un boucher"



Mosaïque psychiatrique







Ce mercredi, le docteur Coutanceau, qui a réalisé une contre expertise à la fin de l'instruction à la demande du juge, a utilisé le terme de "mosaïque psychiatrique" pour décrire Ridaï Mari, "un sujet d'une grande complexité".



Pour le criminologue, Ridaï Mari, qui avait décliné l'expertise avant de l'inviter dans sa cellule, est dans un "psychisme délirant" tout en étant "adapté à la réalité."



L'expert pose le diagnostic d'un homme ambivalent à la fois atteint d'une "psychose paranoïaque", d'une "grande mégalomanie" mais également "lucide et ancré dans la réalité" : "c'est un sujet déroutant, atypique pour les psychiatres rodés que nous sommes", ajoute Roland Coutanceau.



Manie délirante



Maladie mentale et troubles de la personnalité caractérisent donc Ridaï Mari. Certains spécialistes ont évoqué une bipolarité, d'autres une schizophrénie ayant entrainé "une manie délirante" le soir des faits.



Cela fait-il de lui un homme responsable de ses actes? C'est bien toute la difficulté dans cette affaire qui a mis brutalement un terme à la vie d'une jeune fille de 19 ans à qui l'avenir souriait.



Après la plaidoirie de Me Fabrice Saubert, l'avocat de la famille de la victime et les réquisitions de l'avocate générale Emmanuelle Barre, ce sera au tour de Me Sébastien Navarro de défendre l'accusé.



Les jurés devront alors se retirer pour décider de la culpabilité de Ridaï Mari qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité.



Le verdict est attendu dans la journée de vendredi.





