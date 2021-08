A la Une . Mort de Sully Dalia : L’accusé est condamné à 14 années de réclusion

Au deuxième jour du procès de Jean-Yannick Marivan pour avoir porté des coups de couteau mortels à Sully Dalia, le verdict est tombé. L’accusé est condamné à 14 années de réclusion criminelle. Par GD / IS - Publié le Mardi 24 Août 2021 à 12:26





On ne saura jamais vraiment ce qu’il s’est passé ce 1er mai 2020.



Deux versions ont été défendues lors de ces deux jours d’audience. Celle présentée par l’avocate générale selon laquelle Timé, le surnom de Sully Dalia, aurait insulté la femme de son rival avant que la situation ne dégénère dans la soirée. "Marivan a tué Dalia pour venger sa compagne", résume Emmanuelle Barre, l'avocate générale.



L’autre version est celle de l’avocat de la défense, Me Julien Kbidi, qui présente son client comme "quelqu’un d’acculé et ayant envoyé des coups de couteau par peur. Jean-Yannick Marivan s’est directement enfui chez sa compagne, une trentaine de personnes torses nues et armées de barre de fer l’ont poursuivi. Il n’a appris le décès de Timé que lorsque les gendarmes sont venus pour l’arrêter", souligne le conseil.



