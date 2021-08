Faits-divers Mort de Sully Dalia : 14 ans de prison requis contre l'accusé

Le verdict est attendu ce mardi dans le procès contre celui qui est accusé d’avoir poignardé Sully Dalia. 14 années de prison ont été requises contre Jean-Yannick Marivan pour avoir donné la mort à son voisin. Par GD / IS - Publié le Mardi 24 Août 2021 à 09:55





Ce 2e jour de procès a débuté par les plaidoiries de la partie civile. Puis ce fut le tour de la représentante de la société qui a reconstitué



Des témoignages contradictoires



Selon l’enquête, une trentaine de personnes étaient présentes sur le parking du Case de Piton Saint-Leu. Elles ont toutes été entendues, dont 13 témoins directs. Cependant, beaucoup de versions différentes ont été données.



Il faut dire que ce jour-là, l'alcool avait trop coulé. Beaucoup avaient bravé l'interdiction de sortie. En fin de matinée, Timé (le petit nom de Sully Dalia) était venu se garer sur le parking public situé entre sa maison et celle de Marivan. Assises sur le muret se trouvaient la compagne de ce dernier, Christelle*, avec une amie. "Suceuse", avait lancé Timé en descendant de sa voiture.



Pour Emmanuelle Barre, Brice Bomel, un ami de la victime, à qui on reproche d'avoir commis des violences en réunion, a tenté de jouer le rôle de médiateur lorsque la compagne de Marivan est arrivée en état d’ébriété pour proposer à Sully Dalia de "baisser son pantalon pour qu’elle lui montre si elle était une suceuse". Sully Dalia, Brice Bomel et un autre dalon étaient alors assis sur un muret du parking.



Brice Bomel a affirmé que la provocation ne marchait pas et que Dalia n’a jamais bougé. "Il est resté stoïque", dit l’avocate générale. Puis Jean-Yannick Marivan a frappé en premier. Il a envoyé un coup de tête à Bomel, l’atteignant à la lèvre. Ce dernier a répondu par des coups de poing. "C’était de la légitime défense", estime l’avocate générale, car "il n’y a pas eu de violence de sa part et encore moins en réunion". Il ne devrait pas être poursuivi selon elle.



Ensuite la compagne de Marivan a continué ses insultes à l’attention de Dalia. Elle a insisté. Puis elle s’en est pris directement à la famille de Timé, surnom de Dalia. C’est là qu’il s’est senti obligé de réagir. Il s’est levé et s’est avancé vers Marivan. Il avait 2.10 g/l. La compagne s’est interposée. Marivan a sorti son couteau de la poche arrière de son pantalon avant de frapper pour venger sa compagne. Dalia n’avait pas de moyens de se défendre. Il n’était pas armé.



Pour l’avocate générale,Jean-Yannick Marivan a fait des choix. "Il s’est armé puis est venu sur les lieux avec sa compagne en colère. Lorsqu’elle s’est emportée encore plus, il a fait le choix de rester sur place. Et lorsqu’il s’est retrouvé en face de Dalia, il a choisi d’appuyer sur le bouton pour faire jaillir la lame et de planter. À divers moments de cette histoire, il aurait pu changer son cours. Et sa compagne porte aussi la responsabilité de ce qu’il s’est passé", souligne-t-elle.



Cette dernière a ensuite brossé un portrait peu reluisant de l’accusé. "De graves incidents se sont produits dans le passé dans lesquels il était impliqué. Tout le quartier le sait. Et malgré cela il s’est victimisé. Il a menti. Il a raconté plusieurs versions différentes après les faits", assure Emmanuelle Barre.



Cette dernière pense que l'accusé est "quelqu’un qui ne se remet pas en question. Cela pose une question: y a-t-il une chance qu’il change à sa sortie de prison ?" Pour cette raison, elle a requis 14 années de prison à son encontre. Les réquisitions sont tombées contre Jean-Yannick Marivan ce mardi matin. L’avocate générale, Emmanuelle Barre, a requis 14 années de prison contre le prévenu pour avoir donné la mort à Sully Dalia le 1er mai 2020 à Piton Saint-Leu Ce 2e jour de procès a débuté par les plaidoiries de la partie civile. Puis ce fut le tour de la représentante de la société qui a reconstitué point par point toute la scène qui s’est terminée par la mort de Sully Dalia . Un moment important, car il a été difficile pour les enquêteurs de savoir ce qui s’est exactement passé.Selon l’enquête, une trentaine de personnes étaient présentes sur le parking du Case de Piton Saint-Leu. Elles ont toutes été entendues, dont 13 témoins directs. Cependant, beaucoup de versions différentes ont été données.Il faut dire que ce jour-là, l'alcool avait trop coulé. Beaucoup avaient bravé l'interdiction de sortie. En fin de matinée, Timé (le petit nom de Sully Dalia) était venu se garer sur le parking public situé entre sa maison et celle de Marivan. Assises sur le muret se trouvaient la compagne de ce dernier, Christelle*, avec une amie. "Suceuse", avait lancé Timé en descendant de sa voiture.Pour Emmanuelle Barre, Brice Bomel, un ami de la victime, à qui on reproche d'avoir commis des violences en réunion, a tenté de jouer le rôle de médiateur lorsque la compagne de Marivan est arrivée en état d’ébriété pour proposer à Sully Dalia de "baisser son pantalon pour qu’elle lui montre si elle était une suceuse". Sully Dalia, Brice Bomel et un autre dalon étaient alors assis sur un muret du parking.Brice Bomel a affirmé que la provocation ne marchait pas et que Dalia n’a jamais bougé. "Il est resté stoïque", dit l’avocate générale. Puis Jean-Yannick Marivan a frappé en premier. Il a envoyé un coup de tête à Bomel, l’atteignant à la lèvre. Ce dernier a répondu par des coups de poing. "C’était de la légitime défense", estime l’avocate générale, car "il n’y a pas eu de violence de sa part et encore moins en réunion". Il ne devrait pas être poursuivi selon elle.Ensuite la compagne de Marivan a continué ses insultes à l’attention de Dalia. Elle a insisté. Puis elle s’en est pris directement à la famille de Timé, surnom de Dalia. C’est là qu’il s’est senti obligé de réagir. Il s’est levé et s’est avancé vers Marivan. Il avait 2.10 g/l. La compagne s’est interposée. Marivan a sorti son couteau de la poche arrière de son pantalon avant de frapper pour venger sa compagne. Dalia n’avait pas de moyens de se défendre. Il n’était pas armé.Pour l’avocate générale,Jean-Yannick Marivan a fait des choix. "Il s’est armé puis est venu sur les lieux avec sa compagne en colère. Lorsqu’elle s’est emportée encore plus, il a fait le choix de rester sur place. Et lorsqu’il s’est retrouvé en face de Dalia, il a choisi d’appuyer sur le bouton pour faire jaillir la lame et de planter. À divers moments de cette histoire, il aurait pu changer son cours. Et sa compagne porte aussi la responsabilité de ce qu’il s’est passé", souligne-t-elle.Cette dernière a ensuite brossé un portrait peu reluisant de l’accusé. "De graves incidents se sont produits dans le passé dans lesquels il était impliqué. Tout le quartier le sait. Et malgré cela il s’est victimisé. Il a menti. Il a raconté plusieurs versions différentes après les faits", assure Emmanuelle Barre.Cette dernière pense que l'accusé est "quelqu’un qui ne se remet pas en question. Cela pose une question: y a-t-il une chance qu’il change à sa sortie de prison ?" Pour cette raison, elle a requis 14 années de prison à son encontre.





Publicité Publicité