A la Une . Mort de Nahel : Une autre vidéo de l'interpellation fait réagir

Une nouvelle vidéo de l'interpellation policière qui a coûté la vie à Nahel circule sur les réseaux sociaux. On y voit le passager sortir du véhicule accidenté avant de se faire balayer au sol par un policier. Par ailleurs, des violences ont été enregistrées partout en France et 150 individus ont été interpellés. Une marche blanche doit avoir lieu ce jeudi en l'honneur de l'adolescent. Par GD - Publié le Jeudi 29 Juin 2023 à 14:10

La tension n'est pas prête de retomber. Deux jours après la mort de Nahel, l'adolescent qui a reçu une balle tirée par un policier, une autre vidéo de l'interpellation circule sur la toile. Sur ces images, on voit un policier se garer à côté de la voiture qui vient tout juste de s'encastrer dans un poteau.



Le passager sort du véhicule et semble s'enfuir avant de s'arrêter. C'est alors que le policier va lui faire une balayette pour le plaquer au sol. Une vidéo qui suscite la polémique.



L'enquête de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) se poursuit et la garde à vue du policier de 38 ans responsable du tir a été prolongée.

Nouvelle nuit de violences



Pour la 2e nuit consécutive, une vague de violences s'est emparée de plusieurs villes en France. À Villeurbanne, un immeuble a été incendié après avoir reçu des tirs de mortiers. Une mairie a été incendiée près de Lille. Au final, des incidents ont été enregistrés en Île-de-France, dans la métropole lyonnaise, à Toulouse ou encore à Dijon. Au total, ce sont 150 personnes qui ont été interpellées.



Ce jeudi, la famille de Nahel appelle à une marche blanche à Nanterre devant la préfecture des Hauts-de-Seine, à proximité du lieu du drame. Dans une vidéo, la mère de l'adolescent veut exprimer la "révolte pour son fils".



Le gouvernement ménage la chèvre et le chou



Suite à cette nouvelle nuit de violence, Emmanuel Macron a convoqué ce jeudi matin une cellule interministérielle de crise au ministère de l'Intérieur. Le président de la République a qualifié d'"injustifiables" les violences de la nuit dernière.



Des propos qui font suite à ceux qu'il a tenus hier où il avait affirmé que l'action du policier impliqué était "inexplicable, inexcusable". Une déclaration qui a suscité l'ire des syndicats de policiers.



Ce jeudi matin, c'est donc Gérald Darmanin qui s'est chargé du service après-vente auprès des forces de l'ordre en affirmant son "soutien aux policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers qui font face avec courage" sur Twitter.

