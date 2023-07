A la Une . Mort de Nahel : Le policier tireur demande à retrouver la liberté... et en dit plus

Ce jeudi, Florian M., le policier mis en examen pour avoir donné la mort au jeune Nahel lors d'un contrôle routier, comparait devant la chambre de l'instruction de Versailles (Yvelines) afin de sortir de détention. On en sait plus sur ce que le mis en cause a déclaré lors de ses auditions menées par l'IGPN. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 6 Juillet 2023 à 11:18





Placé en détention provisoire à la prison de la Santé à l'issue de sa mise en examen pour homicide volontaire, le 29 juin dernier, Florian M. sera ce jeudi devant la chambre de l'instruction de Versailles (Yvelines) afin de plaider sa remise en liberté le temps que l'enquête se poursuive. On en sait d'ailleurs un peu plus sur ce que le policier a déclaré lors de ses auditions d'abord en tant que témoin puis, sous le régime de la garde à vue. Le trentenaire effectuait son neuvième jour de travail consécutif lorsqu'il repère vers 8 heures une Mercedes puissante sur une voie de bus.Avec son collègue qui, comme lui, travaille pour la Compagnie territoriale de la circulation et de sécurité des Hauts-de Seine (92), ils décident de s'approcher du véhicule. Florian se place côté passager, actionne le gyrophare de sa moto et la sirène. Il raconte aux policiers de l'Inspection générale de Police nationale avoir demandé au conducteur, le jeune Nahel, 17 ans, de se ranger pour un contrôle. "C'est alors que le jeune serait reparti à toute allure, jusqu'à 80/100km/h" a déclaré le second motard.

La voiture a avancé puis reculé



100 mètres plus loin, place Nelson-Mandela, les deux motards rattrapent le véhicule coincé dans la circulation. Florian M. descend de moto sort son arme et se place au niveau du pare-brise côté conducteur cette fois. Selon ses déclarations, il vise le bas du corps et demande à Nahel d'éteindre le moteur à plusieurs reprises. La situation est tendue, il frappe la vitre pour appuyer ses propos, détaillent nos confrères du journal La Parisien qui ont eu accès aux procès verbaux d'audition. Florian M. explique avoir le sentiment que la voiture a avancé et reculé plusieurs fois. Des éléments qui ne sont pas corroborés par la vidéo, toujours selon nos confrères.



Protéger le collègue penché dans l'habitacle



Aussi, et pour protéger son collègue dont le corps est en partie penché dans l'habitacle, Florian M. aurait eu peur que celui-ci se fasse embarquer par la Mercedes en cas de fuite. Tous deux craignent également en cas d'accélération brutale de se retrouver écrasé contre le muret qui se trouve juste dans leur dos.



Quant aux paroles entendues dans la séquence diffusée partout, Florian M. aurait réfuté avoir dit « tu vas prendre une balle dans la tête ». La police des polices explique entendre trois voix différentes avant le tir mortel. L'une crie "Coupe, coupe" et non "Shoote" qui pourrait être la voix de Florian M. Une seconde voix crie alors "Pousse toi" et pourrait être celle de Nahel. Enfin, la troisième serait celle du collègue qui aurait prévenu "tu vas te prendre une balle dans la tête ». Cette analyse devra être confirmée par une expertise qui est en cours auprès de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie.

