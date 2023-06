A la Une . Mort de Nahel : 150 interpellations après une nuit de violence

Pour une deuxième nuit consécutive, des affrontements avec les forces de l’ordre ont eu lieu dans plusieurs communes d'Ile-de-France et dans d'autres régions de France. Le ministère fait état de 150 interpellations sur tout le territoire, alors que des mairies, des commissariats et même une prison ont été pris pour cible. Par La rédaction - Publié le Jeudi 29 Juin 2023 à 14:10





Du mobilier urbain ainsi que de nombreuses voitures ont été incendiés. L'hôtel de ville de Garges-Lès-Gonesse (Val d'Oise) a été en partie incendié durant la nuit, tandis que des commissariats et des mairies annexes ont été également attaqués en petite couronne. Des individus se sont attaqués à la prison de Fresnes, afin de libérer des détenus. Les forces de l’ordre ont dû intervenir pour éloigner les intrus.



🚨🇫🇷URGENT - Des individus seraient en train de pénétrer dans la maison d'arrêt de #Fresnes et tentent de libérer les personnes enfermées. (témoins)

Affrontement entre la police et les jeunes les forces de l'ordre recule nous avançons 🫡 #Toulouse #mirail

En région aussi, la nuit a été tendue. Le quartier du Mirail, à Toulouse, s’est embrasé, avec plusieurs feux de poubelles et de voitures. Les policiers, comme les pompiers, ont dû subir des caillassages. Les maires signalent également des affrontements à Belfort, Dijon, Villeurbanne ou Nice. Des médiathèques et du mobilier urbain ont été là encore incendiés.

La garde à vue du policier prolongée



Du côté de l’enquête, la garde à vue du policier responsable du tir mortel a été prolongée. Actuellement interrogé par l’IGPN, l’agent de 38 ans a été décoré à plusieurs reprises lors des manifestations des gilets-jaunes.



La famille de Nahel appelle à une marche blanche ce jeudi à 14h, à Nanterre. Une nuit de violences insupportables contre des symboles de la République : mairies, écoles et commissariats incendiés ou attaqués. 150 interpellations. Soutien aux policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers qui font face avec courage. Honte à ceux qui n'ont pas appelé au calme.

🇫🇷 EN DIRECT - Les affrontements reprennent à #Nanterre avec de nombreux tirs de mortier d'artifices contre les forces de l'ordre. (témoins)

