Mort de Kyeran : Les conclusions du légiste attendues pour éclairer la justice

​La mort de Kyeran survenue après une altercation mercredi après-midi avec un autre adolescent est loin d’avoir levé toutes ses zones d’ombre. Le moment où l’adolescent s’est effondré et l’altercation semblent distincts. Par La rédaction - Publié le Vendredi 10 Mars 2023 à 16:39

L’enquête à peine débutée tente depuis 48 heures d’établir le lien entre les coups donnés par le plus grand des adolescents et la mort de Kyeran. Les auditions des témoins et les résultats de l’autopsie permettront d’éclairer le parquet de Saint-Denis sur l’enchaînement des événements et la qualification des charges retenues à l’encontre de l’agresseur présumé. Celui-ci est présenté au parquet de Saint-Denis depuis 14 heures.



Ce mercredi 8 mars vers 16h30 rue de l'Oratoire face à l'Oasis à Saint-André, le jeune Kyeran s’effondre à proximité du domicile de ses parents.



Quelques minutes plus tôt, les deux adolescents s’échangent des paroles puis vient l’altercation suite à des propos tenus contre la mère de la petite victime.



Une insulte qui va trop loin pour Kyeran qui donne le premier coup. Quelques baffes sont échangées et peut-être d’autres coups. Puis chacun repart de son côté. L’un vers son domicile et Kyeran vers son vélo. C'est à ce moment-là que ce dernier s’effondre.



Les secouristes ont longuement pratiqué un massage cardiaque pour le réanimer. Les fonctions vitales sont maintenues mais le décès semblait inévitable. Le lien entre la bagarre entre ces deux jeunes, qui sont loin d’être des colosses, et le décès de l’adolescent de 14 ans, n’est pas prouvé pour l’instant. Seules les conclusions du légiste et les résultats de l’autopsie pourront déterminer la cause de la mort qui pourrait, selon nos informations, n’avoir rien à voir avec ce qui a été dit jusqu’à présent.