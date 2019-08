Société Mort de Julien Gauthier : Le préfet de La Réunion adresse ses condoléances Le 15 août dernier, Julien Gauthier campait à Tulita, un hameau situé près du lac de Mackenzie. Le Français a mortellement été été attaqué par un ours grizzli. Compositeur français d'origine canadienne, Julien Gauthier était diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il avait notamment embarqué en 2016 sur le Marion Dufresne pour rejoindre les îles Kerguelen. Le préfet de La Réunion, via un communiqué, adresse ses condoléances à la famille du jeune homme :





Compositeur français d'origine canadienne, Julien Gauthier était diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Attiré par les lieux les plus insolites ou extrêmes, il avait été lauréat de la résidence "l'Atelier des ailleurs" en 2015. Une résidence d'artistes organisée et financée par l’administration des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), la direction des affaires culturelles de La Réunion (DAC) et le Fonds régional d’Art contemporain de La Réunion (FRAC Réunion) qui a pour but de promouvoir la connaissance des Terres australes et antarctiques françaises, de favoriser des projets artistiques de haut niveau dans le contexte particulier de ces territoires et de faire bénéficier le territoire réunionnais de restitutions de ces créations artistiques à destination d’un large public.



Dans le cadre de l'Atelier des ailleurs, Julien Gauthier avait embarqué en 2016 sur le Marion Dufresne pour rejoindre les îles Kerguelen où il avait séjourné pendant trois mois sur la base subantarctique française de Port-aux-Français, aux côtés des personnels scientifiques, physiciens, météorologues, militaires qui mènent sur place des missions de souveraineté, de recherche scientifique ou de préservation des milieux naturels. Durant cette période, Julien Gauthier avait collecté de nombreux enregistrements sonores en vue de sa création.



De cette expérience exceptionnelle dans l'antarctique, Julien Gauthier avait ramené une "Symphonie australe", créée avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne et diffusée sur France Musique en 2018 ; ainsi qu'un disque de créations et de paysages sonores, « Inaudita Symphonia". Un timbre postal avait également été émis par les TAAF, en commémoration de la création de sa symphonie.



L'an dernier, Julien Gauthier devait présenter la "Symphonie australe" à La Réunion accompagné par 34 musiciens de l'Orchestre de Région, mais le concert avait du être reporté pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il devait revenir en novembre...

Compositeur et aventurier, Julien Gauthier voyageait au Canada en vue d'un nouveau projet de création symphonique lorsque le drame est survenu. Il avait 44 ans.



Le préfet de La Réunion adresse toutes ses condoléances à la famille de Julien Gauthier. Jacques Billant, préfet de La Réunion, a appris avec une profonde tristesse le décès tragique du compositeur Julien Gauthier





