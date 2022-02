Faits-divers Mort de Carole Revest : Le meurtre sauvage puni de 30 ans de réclusion criminelle

Dans la nuit du 12 novembre 2018, Carole Revest, 34 ans, était violemment agressée dans son sommeil. L'infirmière dormait du sommeil du juste dans son appartement situé sur le front de mer de St-Pierre. Elle avait soudain senti une présence au pied de son lit.Guillaume Richauvet l'avait alors rouée de coups jusqu'à entrainer sa mort. Des actes "d'une grande violence" ainsi que l'avait souligné le parquet de St-Pierre dans l'un de ses premiers communiqués. Grâce aux caméras de surveillance, l'auteur qui avait pris la fuite en voiture puis à pied avait été rapidement identifié. Déjà connu pour d'autres faits, il avait été placé en garde à vue.Ancien voisin de la jeune infirmière originaire de Gard il avait, ce soir là, fouillé toutes les boites aux lettres de l'immeuble "Le Newport" et était tombé sur celles de la malheureuse. Il s'était alors introduit chez elle, avait volé différents objets avant de lui donner la mort. Il avait également réussi à mettre la main sur les clés de voiture de sa victime et avait quitté les lieux au volant de ce véhicule. Une empreinte avait été découverte sur la voiture de la soignante. Depuis lundi et jusqu'à aujourd'hui, l'accusé âgé de 25 ans est jugé devant la cour d'assises pour vol avec violences ayant entrainé la mort. L'avocate générale, Coralie Sutra, a requis 30 ans de réclusion criminelle et une peine de sureté de moitié à l'encontre de Guillaume Richauvet qui encourait la réclusion criminelle à perpétuité.Après en avoir délibéré, le jury populaire a décidé de condamner le meurtrier à 30 ans de réclusion assorti de 10 ans de sûreté.