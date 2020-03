A la Une . Mort de 20 résidents d'un Ehpad des Vosges, "en lien possible avec le coronavirus"

L’EHPAD "Le Couarôge" situé dans la ville de Cornimont (département des Vosges) paye un lourd tribut. L'établissement recevant des personnes âgées a vu pas moins de 20 de ses résidents mourir.



"En dépit de l'engagement du personnel soignant et du volontarisme de son équipe de direction, nous avons le regret de confirmer, à ce jour, 20 décès en lien possible avec le COVID 19. Il faut à cet égard préciser que l'information selon laquelle « neuf corps auraient été évacués de l’EHPAD ce matin » est erronée", écrit l'ARS du Grand Est.



Pourtant, déclare l'ARS, "l'établissement a fait l'objet, depuis l'apparition des premiers cas de COVID19, d’un travail collaboratif soutenu entre la direction de l'établissement, l'ARS, la Préfecture ainsi que la mairie de Cornimont. L’ensemble des acteurs s'est attaché à mettre en place un renforcement des mesures de sécurité et d'hygiène pour faire barrière à la propagation du virus, mais également un renfort matériel, logistique et humain pour soulager les équipes soignantes et hôtelières de l'établissement".



Un effort minutieux qui n'aura donc pas suffi pour endiguer la propagation du virus. L’EHPAD dispose de 164 places d'hébergement.

