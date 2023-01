Mort d'un Réunionnais de 17 ans dans l'Essonne : 10 nouvelles interpellations

Le 26 juillet dernier, Lucas, 17 ans, marchait dans une rue de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne, lorsqu’il est tombé sur une rixe opposant des jeunes d’Évry et de Fleury. Sans aucune raison apparente, il a été pris à partie par de nombreux jeunes qui l’ont lynché. Il n’a pas survécu à ses blessures.



L’enquête avait mis du temps à avancer malgré le nombre important de protagonistes. Après le maire de Fleury-Mérogis, les forces de l’ordre avaient lancé un appel à témoin permettant de localiser les auteurs. Une information judiciaire a été ouverte le mardi 2 août pour "homicide en bande organisée et violences aggravées".



En septembre dernier, les forces de l’ordre ont réussi à identifier plusieurs suspects. 7 individus, dont l’âge est compris entre 18 et 20 ans, ont été interpellés et mis en examen pour meurtre en bande organisée en août dernier. Ils ont été placés en détention provisoire.



Les investigations se poursuivent puisque l’on apprend que 10 nouvelles interpellations, dont trois mineurs, ont eu lieu à Évry, Draveil et Lisses.