La grande Une Mort d'Idriss percuté par un motocross le jour de l'An 2021 : Le chauffard reconnu coupable

Un grave accident de la route s’est produit dans la nuit du 1er janvier 2021, chemin Lambert à Saint-Paul. Cependant, personne n’en n'a rien su car, après le choc frontal, si la victime est restée au sol gravement blessée, celui qui est arrivé en face a disparu, tout comme le motocross qu’il conduisait. Jugé devant le tribunal correctionnel, il écope de 30 mois de prison avec sursis. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 7 Juillet 2023 à 14:24

Corentin P., 22 ans, comparaissait le 6 juin dernier devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour répondre de faits d'homicide volontaire ainsi que de circulation à bord d'un engin non autorisé sur la chaussée : un motocross. Blessé au bras et au genou dans l'accident, le jeune conducteur a indiqué qu’il ne se souvenait de rien. Malheureusement, quelques jours plus tard, la victime, Idriss T., succombait à ses blessures. Cette nuit-là, aucun des deux conducteurs n’était éclairé, ceci pouvant expliquer le choc.



​Corentin prenait souvent cette route qu'il connaissait très bien. Il savait qu’il n’avait pas le droit de rouler avec son engin. Selon l’expert qui s'est penché sur les circonstances de cet accident dramatique, il roulait sur la voie opposée alors que le scootériste très alcoolisé arrivait en face.

"Nous voulons une réponse"



Le prévenu revenait du défilé du jour de l’An qui se déroule comme chaque année au Port. Dans une vidéo récupérée par les enquêteurs, il apparait juché sur sa 450 cm3 avec des amis également motorisés. "Nous voulons une réponse, on ne peut pas se contenter d'un 'je ne sais pas'", témoignait le grand frère de la victime à la barre du prétoire.



Corentin P. avait quitté les lieux de façon mécanique dans une sorte de brouillard mental. Un tiers, qui n'a pas été interrogé dans le cadre de la procédure, l'aurait conduit jusqu’au domicile de sa petite amie. "Je me suis réveillée en sursaut. Corentin au pied de mon lit a dit qu’il avait percuté quelque chose, mais sans savoir quoi", a expliqué la jeune fille.



Motocross évacué avant l'arrivée des pompiers



Récupéré par un camion venu l’évacuer, le motocross avait très vite disparu. Tellement vite qu'il n’était plus là à l'arrivée des pompiers et des gendarmes. "Corentin a été conduit à l’hôpital sans se préoccuper de l’état de la victime. Je ne peux pas croire qu'il ignorait que quelqu'un de blessé se trouvait sur la chaussée", a fustigé la représentante de la société avant de requérir deux ans de prison avec sursis à l’encontre du chauffard et 1.500 euros d’amende contraventionnelle.



De son côté, la Défense avait dénoncé une expertise aux affirmations péremptoires et lacunaires ainsi que des manquements. Me Cynthia Lagourgue avait plaidé la relaxe.



Après en avoir délibéré, le tribunal a annoncé ce vendredi la condamnation du chauffard sanctionné à hauteur de 30 mois de prison avec sursis et une amende contraventionnelle de 1.500 euros.