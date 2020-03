7mag.re

Mort d'Elisa Pilarski: l'étau se resserrait autour de son chien...

Mi-novembre un terrible fait divers secouait la France, et plus particulièrement les opposants de la chasse à courre. Une jeune femme de 29 ans, enceinte de 6 mois, trouvait la mort dans la forêt de Retz dans l'Aisne. Ce jour là une vénerie se tenait non loin de l'endroit où la future maman promenait son chien Curtis.



Chloé Grondin