A la Une . Mort d'Elianna : Des incidents lors de son procès en appel poussent Cédric Babas en cassation

Quand la petite Elianna, victime de l'inconsistance de sa mère et d'un coup de pied mortel porté par son ti-père, pourra-t-elle reposer en paix ? Ce dernier, condamné en fin de semaine dernière à 20 ans de réclusion criminelle, annonce par la voix de son avocat qu'il ira en cassation pour tenter d'infirmer la décision de la cour d'assises et être rejugé afin de prouver son innocence. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 28 Mars 2022 à 14:39





Mais les victimes de cette tragédie n'en ont peut-être pas fini et pourraient avoir à affronter un troisième procès. Car à l'issue des deux jours d'audience, plusieurs incidents ont été relevés par l'avocat de la défense qui annonce se pourvoir en cassation en soutien des intérêts de son client. "Il ne sera plus question de savoir si Cédric Babas est coupable mais d'évaluer si ses droits ont été respectés au cours de son procès", confie Me Fabian Gorce.



Un juré dort, deux autres communiquent et utilisent un téléphone



Plusieurs points jalonnant l'audience sont relevés par la robe noire. L'attitude de trois jurés tout d'abord. L'un d'entre eux aurait dormi pendant la plaidoirie de la défense et n'aurait pas pu entendre les arguments développés afin de prouver l'innocence de Cédric Babas au détriment de Pascaline Guilgori,



Ensuite et toujours pendant la plaidoirie de Me Gorce, deux autre jurés, installés le plus loin des magistrats professionnels, auraient communiqué entre eux et utilisé un téléphone portable, ce qui est formellement interdit.



Les deux incidents avaient été relevés à l'issue du verdict mais la cour avait décidé de rejeter ces arguments et confirmé sa décision. La cour de cassation sera invitée à se prononcer sur ces faits. Mais pas seulement.



Montrer la personnalité de la mère d'Elianna



deux vidéos montrant Pascaline Guilgori, une bouteille de bière à la main, donner plusieurs gifles à un homme sur la voie publique. D'autres images immortalisent la mère de famille aux prises avec des rivales. La défense, persuadée de son rôle déterminant dans la mort d'Elianna (en vain suite à son acquittement), souhaitait donner au jury populaire une image de l'ancienne accusée. En son pouvoir discrétionnaire, le président de la cour d'assises n'a pas souhaité accéder à la demande de la robe noire. Pour cette dernière, la cour dans son ensemble aurait dû débattre avant de se prononcer.