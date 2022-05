A la Une .. Mort d'Elianna : Cédric Babas définitivement condamné

Condamné en appel le 25 mars dernier par la cour d'Assises de La Réunion à 20 ans de réclusion criminelle, Cédric Babas avait décidé de se pourvoir en cassation à la suite de sa condamnation. Il s'est finalement désisté. Par IS-RL - Publié le Vendredi 6 Mai 2022 à 11:36





Condamné en première instance à 20 ans de réclusion criminelle,



Si Cédric Babas s'était alors pourvu en cassation, il s'est finalement désisté. Il est donc définitivement condamné à 20 ans de réclusion criminelle. La famille de la petite Eliana va pouvoir faire le deuil de ce drame et ne sera pas confrontée à un troisième procès. Cédric Babas purge aujourd'hui une peine pour avoir porté un coup à la petite Elianna, 2 ans et demi, et avoir involontairement provoqué sa mort.Condamné en première instance à 20 ans de réclusion criminelle, il avait été une nouvelle fois condamné par la cour d'assises d'appel à 20 ans de réclusion criminelle le 25 mars dernier. "Je suis innocent" avait-il clamé le condamné après délibération de la cour d'Assises de La Réunion.Si Cédric Babas s'était alors pourvu en cassation, il s'est finalement désisté. Il est donc définitivement condamné à 20 ans de réclusion criminelle. La famille de la petite Eliana va pouvoir faire le deuil de ce drame et ne sera pas confrontée à un troisième procès.