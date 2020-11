A la Une . Mort d’Eliana, 3 ans: La mère et le ti-père restent en prison jusqu'au procès

Le décès tragique de la petite Eliana à son domicile à Saint-André avait secoué toute La Réunion en 2018. Le procès de sa mère et son beau-père se tiendra l'année prochaine, ils seront incarcérés jusqu'à l'audience. Par Soe Hitchon - Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 à 15:16 | Lu 290 fois

Le 28 mars 2018, une fillette de presque 3 ans est retrouvée sans vie dans sa chambre. C'est le pire cauchemar d'un parent. Sauf que les accusés ne sont autres que la mère de la petite et son compagnon. Car Eliana est blessée : l’autopsie révèle un traumatisme au foie, au rein et au crâne. Selon le médecin légiste, les blessures seraient le résultat de violences et non d’une chute.



Que s’est-il donc passé ? Selon la mère, elle se serait absentée une dizaine de minutes, laissant l’enfant avec son petit ami. À son arrivée, il se serait trouvé dans la chambre avec la petite, qui avait l’air mal en point, ne tenant plus sur ses jambes. "Laisse-la, elle fait un caprice", lui aurait-il dit.



Les deux suspects avaient donc été placés en détention provisoire et se trouvent toujours incarcérés. Ce mardi, la chambre de l’instruction devait étudier les réquisitions du Parquet: la date de fin de détention provisoire approchant, l’avocate générale a demandé la prolongation de leur détention jusqu’en avril prochain, date prévue du procès devant les Assises.



Ils sont accusés de violences ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner. En effet, la pauvre petite Eliana avait déjà été victime de violences alors qu’elle n’avait qu’un an avait été conduite aux urgences à l'époque. Si la mère détient un casier judiciaire vierge, elle aurait la mauvaise habitude de se mettre avec des hommes violents et alcooliques. Cette fois-ci, il s’agissait d’un homme condamné plusieurs fois pour violences aussi bien sur des adultes que sur des enfants. Selon le psychiatre, ce ti-père ne montre aucune empathie, n’ayant mentionné l’enfant à aucun moment.



La chambre d'instruction a donc décidé de maintenir les deux accusés en détention jusqu'à leur procès prévu en avril prochain.



