Mort d'Eliana, 2 ans: Sa mère et son ti-père remis en liberté

L'histoire, sordide, a choqué toute La Réunion: la petite Eliana est morte sous les coups, en mars 2018. Sa mère et son beau-père, qui se renvoient la culpabilité des coups mortels, ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire vendredi dernier. Une information qui afflige la famille de la toute petite. Le couple est mis en examen et avait été placé en détention provisoire pour "violences sur mineur de 15 ans ayant entraîné la mort par personne ayant autorité".



Le père d'Eliana, incarcéré au moment du drame, avait mis fin à ses jours peu de temps après avoir appris la mort de sa petite. Le frère d'Eliana a été placé après le drame. La tante de la petite espère que le parquet fera appel de cette décision de remise en liberté, tandis que l'instruction se poursuit et qu'une nouvelle expertise médicale est attendue pour le 23 octobre.