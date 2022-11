Courrier des lecteurs Mort annoncée des géants ?

Par François-Michel Maugis - Publié le Mardi 22 Novembre 2022 à 17:58





Vous, les géants de l’industrie chimique et pharmaceutique, vous avez, à votre unique profit, empoisonné l’eau, la Terre et les hommes pendant des décennies avec des molécules que vous prétendez magiques. Vous avez empoisonné l’eau de nos rivières et celle que l’on boit. Vous avez tué la vie bactérienne productive de nos sols et, avec vos protocoles vous imposez à nos malades, quantité de médicaments inutiles dont certains sont même mortels. Lorsque l’humanité réalisera l’étendue du crime, son verdict risque d’être sévère.





Il est vrai qu’il y a longtemps qu’une vraie démocratie correctement éclairée, vous aurais fait disparaître depuis longtemps. Mais, attention, la bête humaine n’est pas totalement endormie et, je reste persuadé que son prochain réveil sera le signe de votre déclin, et à terme de votre disparition définitive.





(1) Sources :





- https://www.synonyme-du-mot.com/les-articles/quel-age-a-le-petrole



- https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/energie-formation-petrole-6210/



- https://www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/comment-naissent-les-hydrocarbures#:~:text=Ainsi%2C%20avec%20une%20s%C3%A9dimentation%20moyenne,se%20transforment%20en%20hydrocarbures%20liquides. Messieurs les géant du pétrole, vous qui depuis trop longtemps profitez d’un don du ciel offert aux humains, vous accapareurs de cet or noir qui appartient à tous, vous avez pillé ce trésor sans vergogne, vous vous êtes honteusement enrichis en volant un produit précieux qui appartient aussi aux générations futures. Comme vous le savez, environ 15 m3 de pétrole continuent à se former chaque jour sur Terre, mais vous en extrayez chaque jours plus de 15 millions de m3. (1) Il a fallu à la nature plus de 60 millions d’années pour produire le premier m3 de pétrole et vous vous permettez d’épuiser plus des trois quart de ce patrimoine de l’humanité en moins de 100 ans. Lorsque l’humanité réalisera l’étendue du crime, son verdict risque d’être sévère.Vous, les géants de l’industrie chimique et pharmaceutique, vous avez, à votre unique profit, empoisonné l’eau, la Terre et les hommes pendant des décennies avec des molécules que vous prétendez magiques. Vous avez empoisonné l’eau de nos rivières et celle que l’on boit. Vous avez tué la vie bactérienne productive de nos sols et, avec vos protocoles vous imposez à nos malades, quantité de médicaments inutiles dont certains sont même mortels. Lorsque l’humanité réalisera l’étendue du crime, son verdict risque d’être sévère.Il est vrai qu’il y a longtemps qu’une vraie démocratie correctement éclairée, vous aurais fait disparaître depuis longtemps. Mais, attention, la bête humaine n’est pas totalement endormie et, je reste persuadé que son prochain réveil sera le signe de votre déclin, et à terme de votre disparition définitive.(1) Sources :